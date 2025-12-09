Circuit KRTB : L’Impérial en tête

Le samedi 6 décembre a été marqué par deux victoires nettes dans le circuit KRTB, alors que l’Impérial de Saint-Pascal et le Transport Denis Gosselin de Saint-Cyprien ont chacun imposé leur rythme.

À Saint-Pamphile, l’Impérial a renversé un début de match difficile pour finalement s’imposer 7 à 1 contre les Forestiers. Après un premier but local, Saint-Pascal a inscrit trois filets rapides, puis a contrôlé le match jusqu’à la fin. Alex Pelletier et Zacharie Charest ont chacun marqué deux fois, tandis que Santiago Murcia a signé la victoire devant 27 tirs.

À La Pocatière, le Transport Denis Gosselin a également connu une soirée offensive, l’emportant 7 à 3 sur les Seigneurs. Saint-Cyprien a rapidement pris les devants et n’a plus regardé derrière. William Dubé a mené l’attaque avec deux buts, et le gardien Thomas Gosselin a brillé avec une performance de 61 arrêts.

Au classement, l’Impérial demeure au premier rang, suivi des Panthères du Haut-Madawaska. Le Frontalier/Construction Unic reste troisième, alors que la victoire de Saint-Cyprien lui permet de grimper en cinquième position. Les Forestiers demeurent derniers.

Le prochain week-end offrira trois duels, dont un affrontement crucial entre l’Impérial et les Panthères au sommet du classement.