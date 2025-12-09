LHCS : Victoire du Pavage Jirico

Un calendrier chargé de cinq rencontres — soit quatre le vendredi et une autre le dimanche après-midi — était une fois de plus à l’affiche la fin de semaine du 5 décembre dans la Ligue de hockey Côte-Sud.

Au terme de ces matchs, le Familiprix de Saint-Joseph s’est particulièrement illustré, signant deux victoires dominantes au cours desquelles il a inscrit 16 buts tout en n’en accordant que quatre. Cette performance lui permet de reprendre la tête d’un classement général extrêmement serré.

À Saint-Charles, le Décor Mercier de Montmagny a offert une prestation convaincante en l’emportant 7-3 sur les Éperviers, grâce notamment aux performances exceptionnelles de François Gagnon et d’Alexandre Larouche, auteurs de cinq points chacun. Après une première période où chaque équipe a marqué une fois, Montmagny a pris le contrôle complet du match grâce à quatre buts sans réplique en période médiane.

Gagnon a donné l’avance aux siens dès la première minute de l’engagement, avant de récidiver à 11:53, tandis que Pierre-Luc Dion et Larouche participaient aussi à la poussée offensive. Larouche est revenu à la charge tôt en troisième lors d’un avantage numérique, portant la marque à 6-1. Saint-Charles a tenté de réagir avec deux buts rapides à 13:08 et 13:30, mais Justin Bernier a confirmé la victoire dans un filet désert en fin de match.

Un gardien inspiré

Du côté de Saint-Jean-Port-Joli, le duel attendu entre le Pavage Jirico et les Mercenaires de Lotbinière, finalistes de 2025, a donné lieu à une performance inspirée du gardien du Pavage, Félix-Antoine Leblond. Ce dernier a repoussé 48 des 50 tirs dirigés vers lui, et a littéralement porté son équipe vers un gain de 5-2.

Après que Frédérick Roger-Savard eut donné l’avance aux visiteurs, Émile Labbé a créé l’égalité en avantage numérique en fin de première. Le Pavage Jirico a repris les devants en deuxième grâce à Nicolas Lamarre, mais les Mercenaires ont répliqué par l’entremise de Mickaël Bélanger, encore une fois sur l’avantage d’un homme. Leblond a toutefois fermé la porte en troisième période, permettant à ses coéquipiers d’inscrire trois buts sans réplique, dont le but gagnant d’Édouard Ouellet à 4:56, suivi de Lamarre et de Mathieu Bélanger dans un filet désert.

Au classement général, Saint-Joseph (8-3-1) grimpe maintenant au sommet avec 17 points, tout juste devant Saint-Jean-Port-Joli qui en totalise 16, et qui demeure meneur de la section Est.

Dans la section Ouest, Lotbinière mène avec 13 points, alors que Sainte-Marie et Saint-Prosper suivent à 9 et 8 points. Dans l’Est, Montmagny (14 points) et Saint-Damien (13 points) talonnent le Pavage Jirico, tandis que Saint-Charles ferme la marche avec 9 points. Au chapitre des pointeurs, François Gagnon de Montmagny domine maintenant la ligue avec 24 points, dont 8 buts, devant Serin Ntibashoboye des Mercenaires (21 points) et Alexandre Larouche de Montmagny (19 points).

La prochaine fin de semaine offrira encore cinq rencontres. Le vendredi 12 décembre, Saint-Damien visitera Montmagny, Saint-Prosper se rendra à Saint-Jean-Port-Joli, Sainte-Marie se mesurera aux Mercenaires à Saint-Gilles, et Saint-Joseph accueillera les Éperviers de Saint-Charles. Le dimanche 14 décembre, l’action se transportera au Centre Caztel de Sainte-Marie, alors que le Giovannina recevra les Hunters de Saint-Prosper.