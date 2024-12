Circuit senior KRTB : Deux défaites pour les équipes du Kamouraska

Le Transport Denis Gosselin de Saint-Cyprien a signé une victoire importante sur la route avec un résultat final de 6 à 4 face aux Seigneurs de La Pocatière, le vendredi 6 décembre dernier. L’Impérial de Saint-Pascal a aussi connu la défaite à domicile le lendemain, par la marque de 6 à 5 contre le Frontalier/Construction Unic du Trans.

Le gardien du club de Saint-Cyprien, Thomas Gosselin, a repoussé 32 des 36 tirs dirigés vers lui dans la rencontre, récoltant sa troisième victoire de la saison. Pour Samuel Sirois, il s’agit d’un premier revers. Ce dernier a en effet été fort occupé, faisant face à 46 lancers. Une foule de 407 personnes était présente au Centre Bombardier de La Pocatière.

Défaite de l’Impérial

C’est devant 316 personnes réunies du côté de Saint-Pascal que le Frontalier/Construction Unic du Trans a remporté une quatrième partie cette saison, par la marque de 6 à 5, grâce à un but d’Émile Saint-Pierre en prolongation.

Nommé troisième étoile du match, le gardien Samuel Pearson a récolté sa quatrième victoire en autant de parties. Il a connu une soirée relativement occupée en faisant face à 43 lancers. Du côté de l’Impérial, le gardien Nathan Pelletier était de retour devant le filet de son équipe, et a réalisé 23 arrêts dans la rencontre.

Le point obtenu en prolongation, combiné à la défaite des Seigneurs, permet aux Prédateurs/Carquest du Témiscouata de s’emparer du premier rang au classement. Le Frontalier/Construction Unic prend la deuxième position, l’équipe ayant le même nombre de victoires, mais avec une partie de moins que les Seigneurs.

Par ailleurs, le Témiscouata, le Transcontinental et La Pocatière ont respectivement un, trois et deux matchs en main par rapport aux trois équipes au bas du classement, ce qui pourrait certainement influencer ce dernier plus tard dans la saison.

Le Transport Denis Gosselin de Saint-Cyprien conserve quant à lui sa cinquième place au classement, avec également huit points, à égalité avec le Trans et La Pocatière. L’Impérial suit de très près, avec seulement deux points les séparant de la première place. Enfin, les Panthères du Haut-Madawaska ferment la marche avec leurs deux points au classement, grâce à une première victoire obtenue cette fin de semaine.

Source : Circuit senior KRTB