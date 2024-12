Victoire pour la Pavage Jirico

Un calendrier de cinq rencontres était à l’affiche le week-end débutant le vendredi 6 décembre dans la Ligue de hockey Côte-Sud. Meneurs au classement, les Mercenaires de Lotbinière maintiennent leur avance en tête malgré un revers à domicile le vendredi soir; défaite effacée par un gain sur la route dimanche après-midi. La Pavage Jirico a quant à lui remporté son duel face aux Mercenaires.

Simon Tremblay se dresse devant Les Mercenaires

Une performance hors pair du gardien Simon Tremblay, qui a bloqué 42 des 43 tirs dirigés vers lui, a inspiré ses coéquipiers du Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli qui, vendredi soir au Centre récréatif Saint-Gilles, ont surpris les Mercenaires avec un gain de 3-1.

Après une première période sans but, Nicolas Egan Dionne a procuré l’avance au Pavage Jirico lors d’un avantage numérique à 1:55 de la période médiane. Son coéquipier Hubert Potvin a doublé cette avance un peu plus de cinq minutes plus tard, inscrivant ainsi son premier de l’actuelle saison à 6:59. Adam Drolet, avec son deuxième de la saison sur une passe de Samuel Bisson, a rétréci l’écart 2-1 à 7:15 en 3e et malgré un barrage de 21 tirs au but de la part des locaux, le pointage est resté le même jusqu’à la toute fin, Frédérick Dionne scellant la victoire du Pavage Jirico avec un but dans un filet désert à 19:53.

Classement

En date du 9 décembre, les Mercenaires de Lotbinière conservent leur avance sur le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli. La formation de Saint-Gilles a 22 points en tête, cinq de mieux que le Pavage Jirico qui a toutefois un match en main. Avec son revers dimanche après-midi, Sainte-Marie demeure troisième avec 12 points en 9 parties, ayant toutefois vu Montmagny et Saint-Joseph les rattraper avec 12 points chacun, en 10 matchs pour le Décor Mercier et en 12 parties pour le Familiprix. Saint-Damien (11 points), Saint-Prosper (8 points) et Saint-Charles 3 points) ferment la marche.

Source : Serge Lamontagne, relationniste