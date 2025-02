Circuit sénior KRTB : égalité entre l’Impérial et le Frontalier

Les spectateurs réunis à l’aréna de Rivière-Bleue le 7 février ont eu droit à un beau duel dès la première partie de cette série, alors que le Frontalier/Construction Unic du Trans a remporté son match en prolongation par la marque de 5 à 4 face à l’Impérial de Saint-Pascal. L’attaquant du Trans, Gabriel Levasseur, a été la grande vedette offensive de cette rencontre en inscrivant trois buts, dont le but gagnant en prolongation.

Les locaux ont ouvert la marque en début de rencontre grâce à leur capitaine Carl Thibault. Cependant, cette avance fut de courte durée puisque l’équipe de Saint-Pascal a répliqué trente secondes plus tard avec un but du défenseur Nathan Gagnon. En fin de deuxième période, le Frontalier a repris les devants avec le premier but des séries signé Gabriel Levasseur. Encore une fois, cette avance n’a duré qu’une dizaine de secondes, l’attaquant Étienne Boudreau venant égaliser 2 à 2.

À mi-chemin de la troisième période, l’équipe du Transcontinental a repris l’avantage grâce à un but de l’attaquant Alex Larochelle qui effectuait un retour au jeu après quelques matchs d’absence. Quelques secondes plus tard, le Frontalier a profité d’un avantage numérique pour doubler son avance avec le deuxième but de la soirée de Gabriel Levasseur.

L’Impérial n’a toutefois pas relâché son jeu, et a réduit l’écart en supériorité numérique grâce à l’attaquant Anthony Pelletier. Peu de temps après, l’attaquant Antoine Michaud a ramené tout le monde à la case départ avec son premier but des présentes séries. Dans les premières minutes de la prolongation, Gabriel Levasseur a clos le débat en inscrivant son tour du chapeau, offrant ainsi la première victoire au Frontalier dans cette série.

Le gardien Samuel Pearson a fait face à 31 lancers au cours de cette partie et a signé sa première victoire. Du côté de l’Impérial, le gardien Nathan Pelletier a reçu pas moins de 50 tirs durant ce match.

Victoire de l’Impérial

Le lendemain, l’Impérial de Saint-Pascal a créé l’égalité dans cette série en l’emportant 6 à 3 à domicile face au Frontalier. L’attaquant Théo Lizotte, avec deux buts et une passe, ainsi que le gardien Nathan Pelletier ont grandement contribué à cette importante victoire.

Les locaux se sont forgé une avance de deux buts après une période grâce aux filets des attaquants Étienne Boudreau, avec son deuxième des séries, ainsi que Théo Lizotte, qui inscrivait son premier. Lors de la deuxième période, l’équipe du Kamouraska n’a pas ralenti, inscrivant coup sur coup son troisième et son quatrième but de la soirée, grâce aux attaquants William Ouellet et Théo Lizotte, qui marquait ainsi son deuxième de la rencontre.

Le Frontalier a donné signe de vie vers la moitié de la période, avec le quatrième but des séries de Gabriel Levasseur. Ce dernier a récidivé en troisième période, réduisant l’écart à deux buts avec son deuxième du match. L’attaquant Zachary Charest a ensuite redonné un coussin de trois buts aux siens avec son premier des séries. À la douzième minute de jeu, Jérôme Thibault a redonné espoir à son équipe en marquant, mais le deuxième but des séries de l’attaquant de l’Impérial Antoine Michaud, en fin de rencontre, est venu clore le débat.

Le gardien Nathan Pelletier a signé sa première victoire en séries. Il a été un rouage important pour son équipe en effectuant 39 arrêts. Du côté du Frontalier, le gardien Samuel Pearson a cédé à six reprises sur 35 lancers. Un total de 328 personnes était présentes à Saint-Pascal.

Source : Circuit sénior KRTB