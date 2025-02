LHCS : festival offensif à Saint-Jean-Port-Joli

Un calendrier de cinq rencontres était à l’affiche le week-end du 7 février dans la Ligue de hockey Côte-Sud. Les résultats de ceux-ci ont eu une influence sur le classement final, et sur les affrontements à venir pour ce premier tour des séries éliminatoires.

Dans le premier match de la soirée du vendredi au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli, pas moins de 13 buts ont été inscrits, les Éperviers de Saint-Charles surprenant le Pavage Jirico par la marque de 7-6.

Cinq buts, dont trois par les visiteurs, ont été inscrits lors de la période initiale. Après que Zacharie Dumas eut donné les devants aux locaux à la 58e seconde de jeu, les Éperviers ont répliqué avec trois buts consécutifs, ceux de Jonathan Lapierre à 1:24, de Tyler Cantin à 12:10 et de Maxime Brodeur Plante à 16:54. Zacharie Dumas, avec son deuxième de la période, a permis au Pavage Jirico de rétrécir l’écart à un seul but à 18:49. En deuxième, quatre autres buts dont trois par les Éperviers ont été inscrits, tous dans la seconde moitié de l’engagement.

Tyler Cantin, avec son deuxième du match lui aussi, a redonné une avance de deux buts aux visiteurs à 12:20, Louis-Charles Hallé répliquant tout de suite après, à 13:41. Charles Bergeron a ensuite creusé l’écart avec deux buts consécutifs, le premier en avantage numérique à la 17e minute et le second à forces égales à 18:58.

Loin de se laisser abattre, les locaux ont tenté une remontée en troisième, mais ont manqué de temps pour créer l’égalité. Nicolas Egan Dionne a ramené l’écart à deux buts à 2:03, Sébastien Laquerre inscrivant ensuite ce qui allait devenir le but de la victoire à 3:48. Julien Desmarais a inscrit le cinquième but des locaux à 3:48, et le pointage est resté le même jusque vers la toute fin, Édouard Ouellet inscrivant le sixième but des siens en avantage numérique à 18:39.

Les séries

Au terme de cette dernière fin de semaine d’activité, les Mercenaires de Lotbinière terminent en tête du classement général avec 34 points en 20 parties, six de mieux que Montmagny avec 28. Saint-Jean-Port-Joli est en troisième position avec 23 points, deux de mieux que Sainte-Marie qui, avec ses deux victoires en fin de semaine coiffe Saint-Joseph en quatrième position, avec 21 points contre 20 pour le Familiprix. Saint-Prosper (17), Saint-Damien (16) et Saint-Charles (15) ferment la marche.

Édouard Ouellet de Saint-Jean-Port-Joli a été sacré champion marqueur du circuit avec ses 41 points, six de mieux que Sammy Dubois de Montmagny, alors que chez les gardiens, Ludovic Boisvert de Lotbinière est celui ayant remporté le plus de victoires (10), et que Simon Tremblay du Pavage Jirico a présenté la meilleure moyenne de points mérités par match avec 2,50.

Au premier tour des séries quatre de sept, Lotbinière affrontera les Éperviers de Saint-Charles, alors que le Décor Mercier de Montmagny retrouvera le Plastiques Moore de Saint-Damien sur sa route. Dans la troisième série, les Hunters de Saint-Prosper se mesureront au Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli, alors qu’un affrontement 100 % beauceron mettra aux prises le Familiprix de Saint-Joseph et le Giovannina de Sainte-Marie.

Source : Ligue de hockey Côte-Sud