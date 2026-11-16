L’Impérial de Saint-Pascal a poursuivi son excellent début de saison en disposant des Seigneurs de La Pocatière au compte de 7 à 4, le vendredi 13 novembre, devant 491 spectateurs réunis au Centre Bombardier.

Dans une rencontre chaudement disputée, les deux formations étaient à égalité 4 à 4 après 40 minutes de jeu. L’Impérial a toutefois pris le contrôle du troisième engagement en inscrivant trois buts sans réplique.

Zacharie Charest et Alex Pelletier ont chacun marqué deux fois pour Saint-Pascal, tandis que Pier-Alexis Beaulieu et Loïc St-Laurent ont réussi des doublés dans la défaite. Le gardien Santiago Murcia a repoussé 34 des 38 tirs dirigés vers lui pour signer sa troisième victoire de la saison.

Les Forestiers s’inclinent

Le lendemain, les Forestiers de Saint-Pamphile ont subi un revers de 6 à 4 face au CB4S de Saint-Arsène, qui remportait ainsi sa première victoire dans le circuit senior KRTB.

Habituellement gardien de but, Benoît Bélanger évoluait cette fois comme attaquant pour les Forestiers. Il a réussi un tour du chapeau, une performance qui lui a valu la première étoile de la rencontre malgré la défaite. Charles Lamonde a inscrit l’autre filet de Saint-Pamphile.

Deux autres rencontres

Ailleurs dans le circuit, le Frontalier/Construction Unic du Transcontinental s’est emparé du premier rang de la division Est grâce à une victoire de 6 à 3 contre le Transport Denis Gosselin de Saint-Cyprien. Jérôme Thibault s’est illustré avec un but et quatre passes.

Enfin, les Panthères du Haut-Madawaska ont signé leur première victoire à domicile de la saison en défaisant les Prédateurs/Carquest du Témiscouata 4 à 3 en tirs de barrage. Maxime Guimond a mené l’offensive avec deux buts et une passe, tandis que Cody Bonenfant a inscrit le but décisif en fusillade.