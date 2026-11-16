Le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli a connu une fin de semaine difficile dans la Ligue de hockey Côte-Sud, subissant deux défaites sur les patinoires adverses. De son côté, le Décor Mercier de Montmagny a également encaissé un revers devant ses partisans.

Le vendredi 13 novembre, le Pavage Jirico s’est incliné 5-3 face aux Éperviers de Saint-Charles, malgré une performance de deux buts de Julien Hébert. La formation port-jolienne menait pourtant 3-1 en début de deuxième période, avant de voir les locaux inscrire quatre buts sans réplique pour renverser la vapeur.

Dimanche après-midi, les hommes de Saint-Jean-Port-Joli ont subi un deuxième revers, cette fois par la marque de 7-4 contre le Giovannina de Sainte-Marie. Le Pavage Jirico avait pris une avance de 2-0 en première période, mais quatre buts des Mariverains en fin de deuxième ont changé l’allure de la rencontre. Alexis Gagné s’est particulièrement illustré avec un tour du chapeau.

À Montmagny, le Décor Mercier n’a pas connu davantage de succès samedi soir, s’inclinant 5-1 contre l’Élite de Saint-Gilles. Pierre-Luc Dion a inscrit l’unique filet des Magnymontois, qui avaient pourtant remporté leurs deux précédentes rencontres.

Au classement de la section Est, Saint-Charles occupe maintenant le premier rang avec neuf points, suivi du Pavage Jirico avec sept. Saint-Damien et Montmagny suivent respectivement avec six et cinq points.

Les amateurs de hockey auront droit à un affrontement régional vendredi prochain, le 20 novembre, alors que le Décor Mercier de Montmagny rendra visite au Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli à compter de 20 h 30.