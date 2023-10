Circuit sénior KRTB : Une année transitoire pour les Seigneurs et l’Impérial

Les amateurs de hockey de la région sont impatients de renouer avec leurs équipes locales pour la prochaine saison. Au sein du Circuit sénior KRTB, des changements importants dans l’alignement des deux formations kamouraskoises indiquent que la prochaine année en sera une de transition, autant pour les Seigneurs de La Pocatière que pour l’Impérial de Saint-Pascal.

Danny Lord, entraîneur associé des Seigneurs de La Pocatière, indiquait le printemps dernier que Philippe Pelletier, Pascal Pelletier et Dave-Anthony Gaudreault ne porteraient pas les couleurs de la formation pocatoise pour la saison 2023-2024.

Le départ de ces trois vétérans, considérés comme des « pièces maîtresses » de l’équipe, s’ajoute à une disponibilité moins importante d’Édouard Ouellet et d’Émile Lambert qui partageront leur temps entre le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli de la Ligue de hockey Côte-Sud (LHCS) et le Circuit sénior KRTB.

« Les gars veulent essayer ça cette année. Si on les perdait pour de bon, ça ferait mal, mais j’ai quand même été bouche bée quand j’ai appris la nouvelle », a indiqué celui qui partage la tâche d’entraîneur avec son ami Dany Garon.

Édouard aurait de la disponibilité pour huit matchs, alors qu’Émile s’engage pour quatre, le minimum à jouer s’il souhaite participer aux séries éliminatoires, selon les règlements de la ligue. Tout n’est donc pas noir pour les Seigneurs qui peuvent encore compter sur un noyau de vétérans qui sauront montrer l’exemple aux recrues.

De plus, Danny Lord est d’avis que ce brassage de cartes au sein de l’alignement offrira la chance à des Antoine Lord, Gabriel Lizotte, ou encore même Miguel Picard de briller davantage sur la glace.

« On a encore de la profondeur, c’est certain. Contrairement aux autres saisons, on aura simplement un alignement plus variable, dû à une moins grande disponibilité des joueurs, une réalité commune à toutes les équipes de hockey sénior, mais à laquelle on était peut-être moins habitué », a-t-il ajouté.

L’Impérial

À Saint-Pascal, l’Impérial jongle quant à elle avec une relève plus timide depuis plusieurs saisons au sein de son alignement. Après une 20e année célébrée en grand l’an dernier, les dirigeants de l’équipe ont évoqué par communiqué que « les difficultés sur la glace en fin de saison ont été éprouvantes », au point où plusieurs questions demeuraient en suspens quant au futur de l’équipe.

À quelques semaines du début de la saison, il appert que l’Impérial est retombé sur ses patins, prêt à entamer sa 21e année. Le développement de joueurs de haut niveau sur son territoire laisse entrevoir un bel avenir pour la formation pascalienne.

L’attaquant Étienne Boudreau, originaire de la Gaspésie et ancien capitaine des Albatros du Collège Notre-Dame, le défenseur Thomas Levasseur, également un ancien des Albatros ayant déjà pris part au camp de l’Océanic de Rimouski, ainsi que l’ailier droit Charles-Étienne Lemelin de Saint-Pascal, qui a terminé premier pointeur dans la ligue M18BB du Bas-Saint-Laurent l’an dernier, joignent les rangs de l’équipe pour la prochaine saison.

À cela s’ajoute la nomination d’Alexandre Laflamme à titre de capitaine, ce dernier cumulant plus de 200 matchs en dix saisons avec l’uniforme de l’Impérial.

Match hors-concours

Un premier match hors-concours sera disputé localement entre les deux formations kamouraskoises le 13 octobre prochain au Centre Bombardier de La Pocatière.

Toujours très courus, ces affrontements entre les Seigneurs et l’Impérial se répéteront notamment les 29 et 30 décembre prochain, le premier soir à La Pocatière et le lendemain à Saint-Pascal.

« Ce challenge du temps des fêtes 100 % kamouraskois était très apprécié du temps où les deux équipes évoluaient au sein de la LHCS. C’est la première fois qu’il sera disputé depuis que nos équipes ont joint le Circuit sénior KRTB », a rappelé Danny Lord.