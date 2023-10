Mathieu Rivest participe aux Journées de la culture

Dans le cadre des Journées de la culture, qui avaient lieu les 29, 30, et 1er octobre dernier, le député de Côte-du-Sud Mathieu Rivest et son équipe ont participé aux œuvres éphémères dévoilées sur la montagne à Coton de Saint-Pascal.

La création de cette œuvre devait respecter certains critères, dont l’utilisation de matériaux naturels uniquement et ayant une durée de vie limitée, des directives établies par le comité Art et Culture de Saint-Pascal. L’œuvre qui a pour titre L’arbre de la Côte-du-Sud se veut un hommage à la Côte-du-Sud dans toute sa splendeur. L’utilisation de tranches de billots de bois colorées et suspendues représentant des thèmes comme la forêt, le fleuve, l’agriculture, le patrimoine et la culture ont été mis de l’avant afin de bien représenter le dynamisme de la région. Les 45 municipalités de la Côte-du-Sud ont été aussi représentées par des couleurs vivantes que nous retrouvons dans cet arbre.

L’installation de L’arbre de la Côte-du-Sud et les autres installations éphémères peuvent être contemplées au sommet de la montagne à Coton pour une durée limitée. « Les journées de la culture sont l’occasion unique de découvrir et d’apprécier les différentes formes d’expression artistique et culturelle qui nous entourent. En y participant comme créateur, nous démontrons notre ouverture d’esprit et notre grande admiration à tous ces créateurs qui nous proposent des œuvres inspirantes et qui nous amènent à voir le monde de façon nouvelle et différente. J’étais très motivé à me rendre aux quatre coins de la Côte-du-Sud afin de participer aux nombreuses activités des journées de la culture. Bravo à tous », s’est exclamé Mathieu Rivest.

Source : Mathieu Rivest, député de Côte-du-Sud