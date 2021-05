Cirque de la Pointe-Sèche : Une autre édition tombe à l’eau

Même si le spectacle était prêt, les artistes choisis et les affiches conçues, l’édition 2021 du Circque de la Pointe-Sèche à Saint-Germain n’aura pas lieu. L’organisation a dû se résoudre à prendre cette décision dernièrement.

« Beaucoup d’énergie et d’effort qui vont un peu dans le vide », résumait Élyme Gilbert.

Le spectacle d’abord pensé pour 2020, mais annulé pour les raisons que l’on connait, avait été reporté à 2021. La mise en scène était pratiquement complétée.

Toutefois, la question de la distanciation à respecter entre les spectateurs sur le site versus la rentabilité d’un tel événement devenait de plus en plus impensable. L’incertitude planait aussi encore en ce printemps 2021.

« La distanciation nous a scié les jambes. On a essayé de remplacer la distanciation par des plexiglas, on a essayé plein d’options, mais on était obligés de garder la distance physique, ça nuisait énormément à notre capacité d’accueil et ça devenait financièrement plus possible », ajoute M. Gilbert.