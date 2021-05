Les gens invités à ne pas tondre leur pelouse en mai

C’est l’organisme Conservation de la nature Canada qui lance cet appel initié au Royaume-Uni et en plein essor au Canada. On demande aux gens de reporter la première tonte en laissant pousser les fleurs sur la pelouse, y compris les pissenlits, pour fournir une source de nectar et de pollen aux abeilles sauvages, aux papillons et aux autres insectes pollinisateurs.