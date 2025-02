Classique des entreprises 2025 : un vif succès

La 28e édition du tournoi de quilles Classique des entreprises s’est tenue les 31 janvier et 1er février, attirant une fois de plus un grand nombre de participants. Avec 63 équipes inscrites et 24 finalistes, l’événement a permis d’amasser 3500 $ en dons pour des organismes locaux.

« Nous sommes fiers de voir autant d’entreprises et de joueurs s’impliquer année après année », souligne l’organisation du tournoi. Cette année, les fonds récoltés ont été distribués comme suit : 1800 $ pour le Centre Accueil partage Kamouraska, 650 $ pour le Festival Bonjour la visite, 650 $ pour le Festival Philifest 456, et 400 $ pour le Club junior de Saint-Pascal. Depuis sa création, le tournoi a permis d’amasser un total de 90 250 $.

Du côté de la compétition, la Pharmacie Raphaël Paradis et Marcelle Pelletier s’est illustrée en remportant les honneurs cette année, succédant ainsi à la Caisse Desjardins Centre-Est du Kamouraska, gagnante de l’édition 2024. L’équipe championne a reçu le trophée, ainsi qu’une bourse de 120 $ remise par Transport BSL Saint-Philippe. Au total, 560 $ ont été attribués en bourses aux participants.

L’événement a pu compter sur le soutien de plusieurs commanditaires, dont l’Association des gens d’affaires de Saint-Pascal, Molson, l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup, Pepsi, Olivier Kamouraska Chrysler, et BMR Avantis Saint-Pascal. Les résultats détaillés sont disponibles sur le site du Salon de quilles.

L’ambiance conviviale et la forte participation témoignent du succès renouvelé de cette classique, qui demeure un rendez-vous incontournable pour la communauté locale.