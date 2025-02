Perte d’argent dans le courant

La Corporation des concessionnaires automobiles du Québec (CCAQ) demande la levée des pénalités imposées à l’industrie automobile, et réclame un sommet sur l’électrification des transports. Ces demandes surviennent à la suite de l’annonce de la suspension du Programme fédéral d’incitatifs pour les véhicules zéro émission (iVZE).

« Depuis plusieurs années, les concessionnaires et les manufacturiers ont démontré leur engagement pour soutenir les gouvernements dans l’atteinte de leurs objectifs en matière d’électrification des transports. La suspension annoncée des programmes d’incitatifs crée une incertitude majeure », explique Ian P. Sam Yue Chi, président-directeur général de la CCAQ. Il souligne l’importance de lever les pénalités, et de clarifier la stratégie de transition pour atteindre l’objectif de 100 % de véhicules zéro émission (VZE) d’ici 2035.

Le programme iVZE, essentiel pour favoriser l’adhésion des consommateurs, sera suspendu d’ici mars 2025. Cette annonce fait écho aux suppressions des programmes québécois Roulez vert et Écocamionnage. Selon la CCAQ, ce désengagement risque de ralentir considérablement la transition vers les VZE, d’autant que les pénalités financières imposées aux concessionnaires et aux manufacturiers demeurent en vigueur.

« Les concessionnaires du Québec, représentant un réseau de près de 900 PME réparties dans toutes les régions, sont des acteurs clés dans la promotion et la distribution des VZE. Toutefois, leur mission est mise à mal par des contraintes financières et des mesures jugées incohérentes par la CCAQ, souligne l’organisme. Sans accessibilité financière et sans disponibilité des véhicules, cette transition sera freinée, peu importe la volonté des concessionnaires et des manufacturiers. »

Pour remédier à cette situation, la CCAQ demande deux mesures concrètes : la suspension immédiate des pénalités gouvernementales, et l’organisation d’un sommet réunissant les acteurs de l’industrie. Ce sommet permettrait de redéfinir une stratégie cohérente et équitable pour atteindre les cibles de 2035, tout en respectant la réalité économique des concessionnaires.

La CCAQ réitère sa volonté de collaborer avec les décideurs publics pour accélérer la transition vers les VZE. « Nous sommes prêts à participer à toute initiative conjointe qui favoriserait une transition rapide et équitable vers les VZE pour l’ensemble des Québécois », conclut l’organisation.