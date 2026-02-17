Colloque de l’industrie touristique : C’est toujours la bonne saison au Bas-Saint-Laurent

Tourisme Bas-Saint-Laurent convie les acteurs de l’industrie touristique à son rendez-vous annuel, le mercredi 18 mars à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup. Placée sous le thème : Toujours la bonne saison, l’édition 2026 du colloque mettra l’accent sur les bonnes pratiques, les tendances et les occasions concrètes permettant de diversifier l’expérience touristique sur l’ensemble de l’année.

Chaque année, l’événement rassemble plus de 300 représentants d’organisations et d’entreprises touristiques du Bas-Saint-Laurent pour une journée d’échanges, de formation et d’inspiration. Les ateliers du matin et les conférences de l’après-midi sont offerts gratuitement aux membres et partenaires de Tourisme Bas-Saint-Laurent ainsi qu’à leurs équipes.

« Cette journée de formation est gratuite pour nos membres, nos partenaires et leurs équipes. C’est une occasion unique pour nous tous de faire une mise à jour, de s’inspirer, et de s’outiller pour faire face à divers enjeux de l’industrie touristique. Les participants repartent avec de nouvelles idées, des trucs et des outils concrets, adaptés à leurs besoins », souligne Pierre Levesque, président-directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent.

En avant-midi, six ateliers d’une heure seront proposés sur des thèmes variés touchant le positionnement de marque, la gouvernance, la relation client, l’écotourisme, le tourisme d’affaires, les partenariats de distribution et la découvrabilité à l’ère de l’intelligence artificielle. Plusieurs experts et praticiens reconnus y prendront la parole, offrant aux participants des pistes d’action directement applicables à leur réalité.

L’après-midi sera consacré à deux conférences et à un panel portant sur la capacité des organisations touristiques à faire de chaque saison une véritable invitation. Des gestionnaires et promoteurs d’événements et d’attraits régionaux viendront partager leurs expériences, leurs succès, et les défis rencontrés au fil des saisons. La conférence de clôture, axée sur « l’effet WOW », viendra conclure le volet formation de la journée.

Découvertes bas-laurentiennes

À compter de 18 h, place au souper-soirée Découvertes du Bas-Saint-Laurent. Le menu quatre services mettra en valeur les saveurs régionales grâce au savoir-faire de cinq cuisiniers. La soirée sera aussi l’occasion de souligner plusieurs bons coups réalisés dans la dernière année, et de rendre hommage à une personne dont la contribution au développement et au rayonnement du tourisme a marqué sa carrière.

Invitée d’honneur de la soirée, Sophie Thibault sera présente tout au long de l’événement. Après une carrière journalistique amorcée en 1986 et marquée par 37 années à TVA — dont un rôle historique comme première femme cheffe d’antenne d’un bulletin majeur en Amérique du Nord —, elle poursuit aujourd’hui son parcours comme photographe, créatrice de contenu et conférencière. Elle a publié trois livres, dont les deux plus récents sont consacrés à la photographie de nature.

L’animation de l’après-midi et de la soirée a été confiée à Meggie Bélanger. Les billets pour le souper-soirée sont offerts en prévente à prix réduit jusqu’au 27 février à 21 h. La date limite d’inscription au colloque est fixée au 13 mars à 21 h. L’événement est réservé aux membres et aux partenaires de Tourisme Bas-Saint-Laurent.

La programmation complète et les modalités d’inscription sont disponibles au atrbsl.ca.