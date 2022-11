Comité de mobilisation : Une rencontre avec la doyenne de la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal à venir

Les rencontres du comité mis en place par l’ancienne députée de Côte-du-Sud Marie-Eve Proulx, visant à discuter de l’éducation agricole et animale dans la région, se poursuivent. Plusieurs élus et intervenants concernés participent à ce comité.

Le nouveau député de Côte-du-Sud Mathieu Rivest a convoqué une rencontre le lundi 31 octobre dernier, en présence de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Maïté Blanchette-Vézina. Selon le bureau de Mathieu Rivest, le comité a présenté son argumentaire et sa position face à l’implantation de la faculté de médecine vétérinaire à Rimouski. Rappelons que les élus régionaux estiment que cette faculté devrait être à l’ITAQ de La Pocatière et non à Rimouski.

Il a été convenu que M. Rivest agisse comme facilitateur afin d’organiser une rencontre avec Mme Christine Théorêt, doyenne de la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal et M. François Deschênes, recteur de l’UQAR, afin de bien comprendre les raisons qui ont appuyé une implantation du programme à Rimouski. Les élus présents ont demandé aux députés de faire un pas de côté afin de bien prendre en compte et analyser le projet d’une implantation du programme à La Pocatière, à la lumière des discussions partagées durant cet entretien. Ils ont soulevé les démarches de Créneau Accord et Signature Innovation issus des programmes gouvernementaux qui sont respectées entre les régions.