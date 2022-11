Fermeture des jardins collectifs à Saint-Pamphile jusqu’au printemps

Les jardins collectifs installés dans les deux parcs de la Ville de Saint-Pamphile ont terminé leur deuxième saison d’existence.

Le rangement du matériel des Jardins collectifs est, depuis la semaine dernière, officiellement complété ; les jardins sont fermés jusqu’au printemps 2023. Cet été, les citoyens de Saint-Pamphile ont à nouveau pu jardiner librement et cueillir des légumes frais dans les parcs de la Marguerite et de la Fraternité. La nouveauté de la saison a été l’ajout de jardins surélevés destinés à la culture des patates. Les élèves de la classe de persévérance en continu de Mme Karina Bilodeau, de l’école secondaire de la Rencontre, les ont fabriqués et ont participé à leur installation.

La mise en terre et la récolte finale se sont déroulées entourées de petits et de grands. Au total, ce sont 46 jeunes et sept adultes qui ont mis les mains à la terre lors de ces deux activités intergénérationnelles. Entre ces deux moments forts, six activités de lecture interactive et de jardinage ont eu lieu tout au long de l’été, environ 200 présences ont été enregistrées pour ces rencontres.

Cette initiative a été rendue possible grâce à l’implication de divers partenaires : MM. Yoland Bélanger et Sylvain Pelletier, les élèves de la classe de persévérance en continu de Mme Karina Bilodeau de l’école secondaire La Rencontre, la Ville de Saint-Pamphile, Maibec et L’ABC des Hauts Plateaux.

Si vous souhaitez plus d’informations, contactez l’agente de développement de L’ÉcoRéussite Audrey Pelletier au 418 356-3737, poste 115, ou par courriel : audrey2014.abc@gmail.com.