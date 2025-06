Comité des usagers Montmagny-L’Islet : Des actions concrètes et la récolte des fruits de son engagement

Le Comité des usagers Montmagny-L’Islet a de quoi être fier, puisque le 12 juin dernier, plus de cinquante personnes ont répondu à l’invitation du comité à l’Espace citoyen de Montmagny, pour une activité double conjuguant bilan, information et sensibilisation. À l’ordre du jour, la présentation du rapport annuel 2024-2025, ainsi qu’une conférence sur la planification préalable des soins de fin de vie.

Le rapport d’activités 2024-2025, présenté en première partie, témoigne d’un comité actif, enraciné dans sa communauté, et attentif aux besoins des usagers. Au cours de la dernière année, plus de 2900 heures de bénévolat ont été investies pour soutenir les usagers du réseau de la santé et des services sociaux. Plus de 160 appels d’information ont été traités, 35 personnes ont été accompagnées dans des démarches souvent complexes, ainsi plusieurs initiatives d’information ont soutenu les citoyens.

En témoignent quatre éditions du bulletin VieLien, quatre conférences et autant de kiosques d’information, et 720 calendriers distribués aux aînés et aux familles de la région. Ces efforts ont d’ailleurs été récompensés : le comité s’est vu décerner le Prix d’excellence du Regroupement provincial des comités des usagers dans la catégorie Information, confirmant son rôle central dans la diffusion d’informations accessibles et pertinentes.

Une conférence pour mieux comprendre les soins de fin de vie

La deuxième partie de la soirée a pris une tournure humaine et introspective avec la conférence offerte par Ariane Plaisance, docteure en santé communautaire. Intitulée Planification préalable des soins de fin de vie : comprendre pour mieux se préparer, la présentation a permis d’aborder des sujets aussi délicats qu’essentiels, plus précisément les documents légaux, les discussions avec les proches, les soins palliatifs, l’aide médicale à mourir, et les droits des patients au Québec.

Grâce à une approche claire, respectueuse et axée sur les besoins réels des familles, Dre Plaisance a su démystifier plusieurs aspects juridiques et émotionnels entourant la fin de vie, en offrant des pistes pour entamer ces conversations souvent remises à plus tard.

Une mission qui se poursuit

Le Comité des usagers Montmagny-L’Islet ne compte pas ralentir le rythme. Déjà, des projets sont en branle pour l’année 2025-2026, notamment le Salon de la deuxième jeunesse, et une conférence prévue à Saint-Jean-Port-Joli cet automne. Fidèle à sa mission, le comité entend aussi continuer à renseigner les usagers sur leurs droits, à promouvoir l’amélioration de leurs conditions de vie, et à les accompagner dans leurs démarches, y compris lorsqu’il s’agit de déposer une plainte, ou de faire valoir leurs droits dans le système de santé.

Le comité lance enfin un appel à tous ceux qui souhaitent faire une différence. Il est possible de s’impliquer bénévolement en contactant l’organisation au 418 248-0639, poste 25728.