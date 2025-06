P.H. Normand & Fils passe le flambeau

Après plus de 70 ans de service au cœur de la communauté, l’entreprise familiale P.H. Normand & Fils change de mains. Bien connue des résidents de L’Islet et des environs pour son garage, son lave-auto, son dépanneur, ainsi que ses services de distribution de produits pétroliers, l’entreprise emblématique a récemment été vendue à l’entrepreneur Michel Bonneau, déjà bien implanté dans la région.

Fondée au milieu des années 1950 par Philippe Normand, l’entreprise a vu défiler quatre générations de la famille Normand, toutes engagées dans cette aventure entrepreneuriale locale. Du comptoir-caisse aux départements de meubles et de cuisine, en passant par les produits pétroliers, chacun a mis la main à la pâte.

Un hommage particulier est rendu à Élianne Fortin-Normand, cofondatrice de l’entreprise et son véritable pilier, qui y a consacré toute sa vie, et qui continue aujourd’hui à y donner de son temps, de son amour et de son énergie.

La famille Normand tient à remercier chaleureusement ses employés pour leur loyauté et leur dévouement indéfectibles, dont certains œuvrent dans l’entreprise depuis plus de 30 ans. Le nouveau propriétaire, Michel Bonneau, a l’intention de poursuivre sur la même lancée, en maintenant les services de proximité qui ont fait la réputation de l’établissement.

Pour assurer une transition en douceur, une journée de fermeture exceptionnelle a eu lieu le 9 juin.

« L’heure de la retraite a sonné. Nous vous remercions sincèrement pour votre engagement et soutien à travers les décennies. Longue vie aux entreprises régionales, le cœur battant de nos communautés », concluent conjointement Jean-Louis, Réjean, Hubert et Benoit Normand.