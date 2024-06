Commerçants, remettez la monnaie!

La directrice générale de la Chambre de commerce de Kamouraska-L’Islet (CCKL), Nancy Dubé, a récemment adressé une lettre à ses membres pour rappeler l’importance de respecter les procédures concernant l’utilisation des certificats d’achat régionaux (CAR).

Dans cette missive, il est mentionné que certains commerces ne remettent pas la monnaie aux clients lorsqu’ils utilisent des CAR pour effectuer un achat. La Chambre de commerce rappelle que cette pratique est contraire aux règles établies, et qu’elle doit être corrigée immédiatement.

Les membres sont également informés que les commerces qui acceptent les certificats sont remboursés en totalité du montant des CAR dépensés chez eux. Par conséquent, ne pas remettre la monnaie revient à encaisser de l’argent qui ne leur revient pas légitimement. Par exemple, si un client utilise un CAR de 75 $ pour régler une facture de 68,97 $, le commerçant doit lui remettre la différence, soit 6,03 $. « Ne pas rendre la monnaie et demander le remboursement total du CAR revient à s’approprier indûment des fonds », explique Mme Dubé.

La lettre souligne également l’importance des CAR en tant que moyen de dynamiser l’économie locale. Avec plus d’un demi-million de dollars en circulation dans la région, ces certificats représentent une valeur sonnante et trébuchante pour la communauté. Les membres sont invités à respecter scrupuleusement les procédures établies, et à signaler tout écart de conduite qu’ils pourraient constater.

La CCKL compte sur la collaboration de tous pour assurer le bon fonctionnement du système des certificats d’achat régionaux dans la région.