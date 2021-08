Commerces locaux: le tapis rouge déroulé pour les étudiants

Forts d’une étude démontrant que les étudiants du Cégep et de l’ITAQ dépensent 6 M$ par année scolaire à La Pocatière, des intervenants lancent un rallye des commerces pour les amener à découvrir et dépenser dans les commerces pocatois.

Cette idée faisait son chemin depuis quelques années déjà, soit de marquer le pas de l’arrivée des étudiants à La Pocatière, en les incitant à aller dans les commerces.

«C’est vraiment novateur. L’idée est de leur faire découvrir les commerces et on compte aussi sur les commerçants pour les accueillir», soulignait le directeur des études du Cégep de La Pocatière, Steve Gignac.

En 2019, les étudiants comptaient pour près de 20 % de la population de La Pocatière et dépensaient en moyenne 7580 $ par année scolaire. Le fait que plusieurs étudiants ont travaillé énormément en raison de la pénurie de personnel cet été – et ont ainsi les poches bien garnies – a aussi effleuré l’esprit des intervenants.

«On veut leur faire sentir que tout La Pocatière est content de les accueillir et que les commerces sont contents de les voir arriver», a dit Édith Dubé, de Développement économique La Pocatière (DELP).

On ne se cache pas non plus que l’idée derrière le rallye est de démonter aux jeunes qu’il n’y a pas que l’achat en ligne, mais qu’il y a aussi des avantages à visiter une boutique du coin. Une trentaine de commerces ont accepté de participer au rallye qui se déroule jusqu’au 19 septembre.

Les étudiants – ils sont plus de 1000 – recevront un foulard tubulaire où se trouve un code QR.

En scannant le code QR, les étudiants auront accès à une carte virtuelle des commerces où ils devront se présenter pour bénéficier d’une promotion. S’ils prennent une photo et la diffusent sur les réseaux sociaux avec la mention #rlapoc, ils peuvent gagner des bons d’achat. Si l’étudiant visite et publie des photos des 30 commerces, il a 30 chances de participer.

«C’est un beau bassin de population. En tant qu’institution, on est de bons ambassadeurs pour les inciter à rester chez nous», a conclu Monique Lambert, directrice des études de l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec.