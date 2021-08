Une Fête du Pain plus familiale

Après une pause l’an passé en raison de la COVID, la Seigneurie des Aulnaies est de retour avec sa Fête du Pain les 11 et 12 septembre, avec comme invité d’honneur nul autre que Jean Soulard.

La programmation sera finalisée et annoncée en détail sous peu, mais on sait que le week-end sera chargé de conférences, ateliers et dégustation.

«On prend aussi un virage plus familial avec une fermette et la fabrication de pain et de beurre pour les familles», indique Émilie St-Pierre, coordonnatrice d’événements.

Comme pour les années précédentes, le but du festival est d’en savoir plus sur comment cuisiner la farine, comment bien la choisir, tout en abordant le côté plus ancestral du blé.

L’ancien chef du prestigieux Château Frontenac Jean Soulard sera l’invité d’honneur de la fête. Parmi ses titres de gloire figure la grande distinction de «Maître cuisinier de France».

«Monsieur Soulard s’est montré hyper intéressé dès le départ à être notre invité d’honneur. Son père était boulanger. Les gens pourront assister à ses conférences où il fera des recettes également», d’ajouter Émilie St-Pierre.

Des billets seront bientôt en vente sur le site de la fête au coût de 12 $. Le visiteur aura accès au site et recevra un sac réutilisable ainsi qu’un sac 1 kg de farine de la Seigneurie des Aulnaies ainsi qu’un sachet de levure Lallemand, une valeur de 15$.

Il y aura également plusieurs kiosques sur place afin de vendre et faire déguster leurs produits locaux.