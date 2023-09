Complexe culturel et sportif : Le comité de pilotage a rencontré le ministre Drainville

Les membres du comité de pilotage du complexe culturel et sportif, représentés par Jocelyne Caron, préfète de la MRC de Montmagny, Nancy Labrecque, directrice générale de la MRC de Montmagny, Jean-Marc Jean, directeur général du Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud, et M. Mathieu Rivest, député de Côte-du-Sud, ont rencontré le ministre de l’Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Bernard Drainville, afin d’obtenir son appui pour du financement dans le programme québécois des infrastructures (PQI).

« M. Drainville a été très à l’écoute et il comprend les enjeux de notre milieu. Nous lui avons demandé de faire reconnaître le projet global comme un projet innovant qui compte deux volets. Pour le volet culturel, on demande de le voir accepter au programme d’aide aux immobilisations du ministère de la Culture et des Communications. Pour le volet sportif et communautaire, on demande que le gouvernement reconnaisse le projet dans le Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA) et dans le Programme québécois des infrastructures (PQI), où la capacité de payer des citoyens, du milieu municipal et scolaire sera respectée. La région a besoin du PQI pour attacher le projet dans son ensemble. Sans le PQI, nous ne serons pas capables de mettre à jour nos infrastructures », a commenté Jocelyne Caron, préfète de la MRC de Montmagny.

Pour Jean-Marc Jean, directeur général du Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud, « le projet du complexe culturel et sportif constitue l’un des plus beaux projets de concertation et de mobilisation du Québec. Plus de vingt organisations et des centaines de personnes travaillent main dans la main depuis quatre ans pour sa réalisation. Le milieu investit 20 % du montant total du projet et assumera la moitié des frais d’entretien, ce qui démontre toute la volonté de notre communauté d’avoir ce complexe à Montmagny ».

La rencontre s’est terminée sur une belle note avec la présentation d’une vidéo des gymnastes du Club Magny-Gym et des membres du Club de Natation Montmagny qui tenaient à s’adresser au ministre Drainville afin d’obtenir son appui dans le Programme québécois des infrastructures.

« La communauté veut cette infrastructure et elle doit demeurer mobilisée. Le conseil des maires de la MRC de Montmagny reconnaît l’importance de ce projet pour le bien-être de nos jeunes et moins jeunes, et c’est pourquoi la MRC a accepté de s’investir financièrement de façon très importante en tenant compte de la capacité de payer des citoyens. Avec ce projet, on a la prétention d’être un modèle pour la concertation et l’optimisation des infrastructures avec le monde scolaire et les partenaires du milieu. Par notre demande, on souhaite que le gouvernement permette aux régions d’être des milieux modernes et attractifs », a ajouté Jocelyne Caron.

Mentionnons enfin que la Chambre de commerce et d’industrie de la MRC de Montmagny est toujours active dans le dossier de financement du projet du Complexe et recherche des partenaires privés. De belles annonces seront d’ailleurs faites prochainement.

Source : MRC de Montmagny