En octobre, deux cliniques de passeports auront lieu dans la circonscription

L’équipe du député fédéral de Montmagny―L’Islet―Kamouraska―Rivière-du-Loup Bernard Généreux offre à nouveau deux opportunités de faire une demande de passeport cet automne.

Les cliniques auront lieu le mercredi 11 octobre, de 16 h à 20 h, à Hôtel Universel de Rivière-du-Loup, ainsi que le vendredi 13 octobre, de 16 h à 20 h, au Pavillon communautaire Espace citoyen de Montmagny.

« Nos cliniques de passeports sont beaucoup aimées grâce à une offre d’un service complet aux demandeurs, de la vérification jusqu’à l’envoi par messagerie inclusivement. Le traitement de la demande est d’environ quatre à six semaines. Pas besoin de rendez-vous, vous vous présentez aux cliniques avec le matériel requis et notre équipe vous servira avec plaisir », indique M. Généreux.

Sur place, des bénévoles formés guideront les citoyens dans le choix des bons types de demandes qu’il s’agisse d’un renouvellement simplifié, d’une demande générale pour adulte ou encore pour un enfant de moins de 16 ans.

Un passeport pour adulte d’une durée de dix ans coûte 160 $, alors que celui d’une période de cinq ans est de 120 $. Pour ce qui est du passeport pour enfant, le coût est de 57 $ pour cinq ans. Il est possible de payer par carte de crédit, par mandat-poste ou par chèque certifié à l’ordre du Receveur général du Canada.

Il est à noter qu’un photographe professionnel sera sur place. Le coût des photos sera de 17,50 $, taxes incluses. Il est fortement conseillé que le répondant accompagne le requérant pour authentifier l’identité de ce dernier. Il est obligatoire de fournir l’original du certificat de naissance non plastifié, délivré après janvier 1994. Vous devrez aussi avoir en main les coordonnées complètes de deux personnes qui ne sont pas membres de votre famille et qui vous connaissent depuis plus de deux ans.

Le député convie chaleureusement les citoyens intéressés à visiter son site web bernardgenereux.ca ainsi que sa page Facebook, pour des formulaires et des mises à jour importantes. Pour communiquer avec notre équipe, veuillez contacter le bureau de Rivière-du-Loup au 1 800 668-1280 ou le bureau de Montmagny au 1855 881-9876, ou encore par courriel à l’adresse bernard.genereux@parl.gc.ca.

Source : Bernard Généreux, député fédéral