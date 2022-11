Compte-rendu de la journée économique des Chambres de commerce du Québec

Tout récemment avait lieu à Trois-Rivières une importante rencontre économique organisée par la Fédération des Chambres de commerce du Québec (FCCQ), avec plus de 200 personnes provenant de Chambres de commerce et d’entreprises de partout au Québec, toutes et tous rassemblés pour parler des grands bouleversements que vivent les entrepreneurs.

Les perturbations dans les chaînes d’approvisionnement, la guerre en Ukraine, ou encore la pandémie ont confirmé la nécessité de revoir et de garantir l’autonomie, tout en rayonnant dans des secteurs tels que les énergies ou l’alimentation. La directrice générale de la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet (CCKL) et coprésidente de l’Alliance des Chambres de commerce de Chaudière-Appalaches (ACCCA), Mme Nancy Dubé, était présente lors de l’événement, et a ramené plusieurs informations pertinentes afin d’éclairer les prochaines actions de la CCKL et de l’ACCCA sur les grands enjeux qui influencent directement les décisions des entrepreneurs.

Actuaires, économistes, experts en immigration et du domaine manufacturier ont tour à tour défilé afin d’identifier des pistes de solutions aux défis de notre époque. Voici quelques données et informations fort intéressantes qui en sont ressorties.

M. Pierre Cléroux, vice-président, Recherche et économiste en chef de la Banque de développement du Canada, indiquait que malgré que certains économistes donnent dans le sensationnalisme pour parler de récession, les données montrent que nous n’aurons pas de récession majeure. Il y en aura une, mais jamais comme celle qui a bouleversé l’économie mondiale en 2008. Cependant, le taux directeur devrait monter encore, jusqu’à 4,5 % d’ici mars 2023. Autrement, 89 % des PME au Québec sont profitables, et 79 % d’entre elles se sentent très à l’aise avec leur niveau d’endettement. Autre donnée intéressante, après plusieurs années au deuxième rang après la Colombie-Britannique, le Québec peut maintenant se targuer d’être la province avec le plus bas taux de chômage au Canada, à 4,1 %.

Il y a deux ans, personne ou presque ne parlait des chaînes d’approvisionnement. Maintenant, c’est l’un des sujets du jour avec la pénurie de main-d’œuvre. Avec les ports encore engorgés, et le manque de camionneurs alors que 80 % de nos exportations se font par camion, les entreprises devront considérer, là aussi, la robotisation, l’automatisation, et penser à raccourcir les chaînes de production en trouvant des fournisseurs locaux. La réflexion sera nécessaire, car nous ne sommes pas à l’abri d’une autre crise, qu’elle soit sanitaire ou géopolitique.

Immigration

Selon les derniers chiffres assez parlants, plus de 80 % des immigrants vont s’installer à Montréal à leur arrivée. Des immigrants eux-mêmes, lors du panel sur l’immigration, ont soulevé le manque de connaissance des régions quand ils ont choisi le Québec. S’ils avaient pu en savoir plus sur d’autres coins du Québec avant de prendre leur décision, ils auraient très bien pu opter pour les régions, mais ils n’entendent parler que de Montréal. Il y aurait donc un travail à faire en amont. L’option de bonifier le crédit d’impôt pour frais de scolarité ou d’examen pour les étudiants internationaux en région était parmi les solutions proposées. En ce qui concerne le fameux seuil d’immigration, tous s’entendent pour dire qu’il ne sert à rien de l’augmenter si le gouvernement fédéral ne travaille pas à raccourcir ses délais de traitement des demandes. L’inaction et le manque de proactivité du gouvernement libéral dans ce dossier ont été hautement dénoncés durant l’événement.

Lors de cette journée, après plusieurs mois de travail auprès d’experts en énergie, en bâtiment et en transport, la FCCQ a procédé au dévoilement de son Guide de décarbonation pour les entreprises. Un outil de suivi très complet, adapté autant aux grandes entreprises qu’aux PME québécoises, dont les objectifs sont de les aider à réduire leurs émissions de GES, d’avoir une meilleure gestion des ressources, et d’aider les entreprises à passer à l’action. On y trouve également les principaux programmes de subvention et de financement.

Source : CCKL