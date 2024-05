Concert de Gregory Charles : Du monde à la messe!

Les établissements patrimoniaux de L’Islet peuvent compter sur des gens dévoués pour assurer leur survie. Ainsi, le concert de Gregory Charles, organisé récemment, a connu un grand succès, permettant d’amasser de l’argent visant à conserver l’église Notre-Dame-de-Bonsecours à L’Islet-sur-Mer.

Ces 12 dernières années, les travaux divers réalisés à l’église ont coûté plus de 1,2 million $. « Oui, il existe des subventions relatives au patrimoine religieux, mais il y a un autre 35 % que nous devons trouver. Nous sommes heureux que la population participe en grand nombre à nos activités, et contribue ainsi à conserver ces bâtiments », précise l’organisateur, Lionel Cormier. « De moins de moins de gens vont à l’église, alors il faut trouver un moyen de sauvegarder ces joyaux. » Classée monument national, l’église Notre-Dame-de-Bonsecours de L’Islet-sur-Mer est l’une des plus anciennes au Québec.

Très généreux, l’artiste, armé de son seul clavier, a offert une performance à la hauteur de sa réputation dans une salle comble. Les spectateurs ont pu y participer, en choisissant une lettre de l’alphabet à partir de laquelle l’artiste jouait une chanson dont le titre commençait par cette lettre. Impressionnant.

Plus de 80 personnes, détentrices d’un billet VIP, se sont présentées au cocktail d’après spectacle, et pendant plus d’une heure trente ont pu jaser avec Gregory, et obtenir autographes et égoportraits avec lui. Grâce à la contribution du président d’honneur, Mathieu Rivest, député de Côte-du-Sud, plus de 11 500 $ ont été récoltés, ce qui représente un bénéfice net de 18 % supérieur à l’an dernier. Musicien accompli, Mathieu Rivest a même poussé la note à la trompette avec Gregory Charles.

Après une première expérience positive avec Marc Hervieux l’an dernier, et avec Gregory Charles cette année, ce sera au tour de Nathalie Choquette d’ajouter sa majestueuse voix aux spectacles-bénéfice présentés dans cette église. Sa prestation aura lieu le 8 mai 2025.