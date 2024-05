Des vidéos pour sauver les abeilles

La Société d’agriculture du comté de L’Islet (SACLI), présidée par Daniel Dubé, a pris une initiative audacieuse. En réponse à la baisse alarmante du taux de survie des abeilles, l’organisme a fait produire une série de 25 vidéos éducatives pour promouvoir des méthodes qui auront des effets bénéfiques pour ces insectes. Cependant, pour finaliser ce projet, la SACLI doit trouver 5000 $.

Les abeilles jouent un rôle crucial dans la pollinisation, indispensable à la production alimentaire. Pourtant, ces dernières années, le taux de mortalité des abeilles a atteint des niveaux alarmants. « Bien que le taux de mortalité ait légèrement diminué, passant de 50 % en 2022 à 35 % cette année, c’est encore trop élevé », affirme Daniel Dubé. « Il existe des méthodes pour améliorer cette situation, et c’est ce que nous voulons démontrer à travers nos vidéos. »

Les vidéos, qui ont fait l’objet d’une recherche serrée, visent à partager les meilleures techniques pour protéger les abeilles. Elles abordent des pratiques variées, comme la gestion et les méthodes de division des ruches et de la production de miel, comment augmenter les colonies de manières contrôlée et saine, et les stratégies pour assurer la survie des abeilles durant l’hiver. On y compare de façon très intéressante les méthodes des producteurs qui n’ont aucun taux de mortalité à celles de ceux qui n’arrivent à sauver aucune abeille.

Les pesticides et les changements climatiques ont été identifiés comme facteurs qui pourraient expliquer la mortalité des abeilles. Mais il y a aussi le varroa, un petit parasite qui s’accroche aux abeilles en fin de saison, et qui s’attaque à leurs systèmes vitaux à une période où elles sont plus faibles parce qu’elles trouvent moins de nourriture, d’où l’importance de continuer de cultiver des fleurs en juillet et en août.

La SACLI lance un appel à la solidarité pour boucler le budget nécessaire et trouver les 5000 $ manquants. « En investissant dans ce projet, les donateurs contribuent directement à la protection des abeilles. Sauver les abeilles, c’est sauver notre avenir, » conclut M. Dubé. Les intéressés peuvent communiquer avec la SACLI au 581 982-6889 ou à coordination.sacli@gmail.com.