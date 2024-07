Concert de l’Ensemble vocal Chœur Joly

L’Ensemble vocal Chœur Joly annonce son tout nouveau concert intitulé Les immortelles, un programme musical qui plongera les spectateurs au cœur des racines françaises, folkloriques et poétiques de la chanson québécoise.

Au programme, des œuvres de Claude Champagne, Lionel Daunais, Félix Leclerc, Gilles Vigneault et quelques autres. Dirigé par Peggy Bélanger et accompagné au piano par Marie-Hélène Greffard, ce concert sera présenté le dimanche 21 juillet au parc Fleury de Saint-Jean-Port-Joli, dans le cadre du 35e anniversaire des Concerts du parc, et le dimanche 4 août à l’église de Saint-Roch-des-Aulnaies à l’occasion de la Semaine du patrimoine de Saint-Roch-des-Aulnaies.

Source : Ensemble vocal Chœur Joly