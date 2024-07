Mathieu Rivest annonce 20 M$ pour le Complexe culturel et sportif de Montmagny

Un pas très important vient d’être franchi pour la construction du Complexe culturel et sportif en santé durable de Montmagny, puisque le député de Côte-du-Sud Mathieu Rivest a récemment annoncé une somme de 20 M$ au Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud pour le projet en question. C’est dans la foulée d’une annonce plus large, concernant sept projets pour la circonscription totalisant près de 21 M $, que le montant tant attendu a été révélé.

Toutefois, malgré cette première somme d’envergure octroyée dans le cadre du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA) pour le projet du Complexe, on assure du côté du bureau du député que les détails de ce projet seront ultérieurement connus lors d’une annonce officielle. Selon les dernières estimations, le projet de Complexe culturel et sportif en santé durable de Montmagny est évalué à plus de 60 M$.

Les autres projets

Dans le cadre du volet 1, un montant de 20 M$ est réservé au Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud pour le Complexe culturel et sportif et un autre de 100 000 $ est réservé à la Municipalité de Saint-Fabien-de-Panet pour son Parc intergénérationnel dans la MRC de Montmagny. Pour la MRC de Kamouraska, un montant de 136 504 $ va à la Municipalité de Rivière-Ouelle pour l’aménagement de jeux d’eau, et un montant de 508 525 $ est consacré à la reconstruction du chalet des loisirs de la municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth.

Un montant total de 262 648 $ pour le volet 2 a aussi été accordé pour la réalisation de trois projets en Côte-du-Sud, soit un montant de 69 762 $ pour l’amélioration du réseau de sentiers du parc des Appalaches, un montant de 82 114 $ à la Municipalité de Saint-Aubert pour le projet Autour de la tour, et finalement un montant de 110 772 $ à la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud pour la création d’un sentier actif au parc Franco-Fun.

Selon Québec, le PAFIRSPA permet à une vaste gamme d’initiatives de se concrétiser, tout en répondant positivement aux besoins variés des communautés à travers la province en termes d’infrastructures récréatives, sportives et de plein air. Il comprend deux volets distincts, dont le premier vise la rénovation, la mise aux normes, la construction ou l’aménagement d’infrastructures destinées à promouvoir l’activité physique, tandis que le second cible spécifiquement l’aménagement et la modernisation des infrastructures de plein air. À l’échelle nationale, ce sont 321 projets qui ont été choisis, dont 201 dans le cadre du volet 1, et 120 dans le second.

« Aujourd’hui, je ressens une grande fierté de pouvoir annoncer ces projets dans Côte-du-Sud, ce sont des investissements qui étaient très attendus dans la région, et depuis longtemps. L’action de notre gouvernement à améliorer les infrastructures récréatives et sportives démontre notre engagement envers nos communautés afin d’offrir des espaces sécuritaires, de qualité, et permettant aux citoyens de tous âges de profiter de ces nouvelles installations.Je tiens aussi à saluer le travail des municipalités concernées qui ont su démontrer la pertinence de leur projet », a conclu Mathieu Rivest, député de Côte-du-Sud.