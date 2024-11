Concert de l’ensemble vocal Chœur Joly

L’ensemble vocal Chœur Joly présente son tout nouveau concert intitulé Échos de Noël à l’église de Saint-Jean-Port-Joli, le dimanche 8 décembre à 14 h.

Dirigé par Peggy Bélanger, et accompagné de Marie-Hélène Greffard au piano et de Dominique Painchaud au violoncelle, l’ensemble vocal propose de découvrir des noëls d’aujourd’hui, de revivre des noëls anciens, et d’entendre quelques pièces remarquables du répertoire de musique sacrée.

Ce concert est présenté en collaboration avec le conseil de fabrique de Saint-Jean-Port-Joli. Les billets sont en vente au presbytère de Saint-Jean-Port-Joli, à la boutique Conter fleurette, auprès des choristes au 418 508-1447, et à l’entrée le jour du concert.

Source : Ensemble vocal Chœur Joly