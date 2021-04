Concertation sur la gestion des matières résiduelles

Les MRC du KRTB et Co-éco, en partenariat avec Synergie Bas-Saint-Laurent et le Living Lab en innovation ouverte, lancent une concertation qui se tiendra le 27 mai entre 13 h 15 et 16 h. Des Industries, Commerces et Institutions (ICI) de notre région pourront ainsi participer aux réflexions pour bonifier les Plans de Gestion des Matières Résiduelles (PGMR), lesquels doivent être révisés par les MRC en 2021.

Cette rencontre sera l’occasion pour des entrepreneurs, des gestionnaires et des commerçants de partager les bons coups qu’ils ont déjà réalisés, ainsi que leurs préoccupations. Des représentants du secteur municipal (MRC, municipalités et autres) seront présents. Des représentants d’organisations qui gèrent ces matières — réduction des déchets, économie circulaire, recyclage, transport, enfouissement… — sont aussi invités à participer à cet évènement intitulé : Au KRTB, on est prêts à réduire nos déchets ! (Un évènement dont vous êtes les héros).

« Pandémie oblige, cette rencontre se fera par vidéoconférence. Nous pensons qu’avec plus d’échanges d’expertises et de communications entre les décideurs et les organisations, les impacts positifs peuvent se multiplier. On cherchera comment encore mieux soutenir les organisations du territoire, que ce soit dans la réduction à la source des déchets, au niveau des services directs comme les collectes et les écocentres ou d’autres solutions qui nous seront suggérées. Le gouvernement provincial a fait l’annonce de plusieurs objectifs qui concernent directement les ICI dans ce dossier, il est donc important de s’organiser dès maintenant, » a expliqué Ophélie Deschamps Lévesque, conseillère en gestion environnementale chez Co-éco.

Effectivement, la politique québécoise de gestion des matières résiduelles prévoit que 75 % des matières recyclables, ainsi que 70 % des résidus de construction, de rénovation et de démolition, devront être recyclés ou valorisés d’ici 2024. Pour l’instant, la collecte des résidus alimentaires et verts dans les ICI, ainsi que celle du papier et du carton, est simplement encouragée, mais elle sera obligatoire à terme.

Il est possible de s’inscrire à l’évènement Au KRTB, on est prêts à réduire nos déchets ! en remplissant un court questionnaire en ligne que vous trouverez sur la page d’accueil du site co-éco.org, ou en appelant au 418 856-2628, poste 207.

« Écouter les organisations du territoire pour connaitre leurs idées innovantes ou ce qu’ils perçoivent comme des freins est une étape incontournable. Les ICI génèrent une part importante des déchets qui se retrouvent à l’enfouissement. Leur contribution à la recherche de solutions est essentielle pour maintenir la vitalité économique, tout en gérant les matières de manière plus optimale. Nous sommes certains que ces échanges nous aideront à améliorer l’utilisation et la disposition des ressources. À terme, mettre de moins en moins de matières au LET apportera des avantages financiers pour les communautés, » conclut Valérie Boulet-Thuotte, conseillère en gestion environnementale chez Co-éco.

Source : Co-éco