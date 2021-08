Conduites pluviales à Saint-Pacôme : rencontre houleuse par moments

Une cinquantaine de personnes ont assisté à une rencontre avec la Municipalité de Saint-Pacôme mardi dernier, pour faire le point sur le délicat dossier des conduites pluviales, dont on ne s’entend pas si la Municipalité est propriétaire ou non.

La majorité des personnes présentes était des propriétaires concernés, surtout ceux qui sont actuellement touchés par certaines problématiques : un affaissement causant un trou et un tuyau bouché, entre autres.

Rappelons qu’un débordement d’eau pluviale survenu l’automne dernier sur le terrain d’une résidente est ce qui a, en quelque sorte, levé le voile sur l’existence de ce réseau parallèle qui, de l’avis du maire Robert Bérubé, serait non documenté ni même notarié dans aucune des archives à la disposition de la Municipalité.

Si la Municipalité ne se déclare pas propriétaire au sens de la loi, reste que des interventions d’entretien ou pour déboucher des tuyaux ont été faites par du personnel municipal au fil des années. Des citoyens ont d’ailleurs mis en demeure Saint-Pacôme de prendre ses responsabilités et de réparer.

110 terrains ou résidences privés seraient en cause. Un peu plus d’une trentaine de propriétaires concernés, en plus d’une vingtaine de citoyens, se sont fait entendre le 24 août au soir.

«Certains moments ont tourné en vrille, faire le trafic n’a pas été facile. Mais à la fin c’était somme toute positif», a résumé le maire Robert Bérubé, rapportant que la directrice générale avait quitté durant la réunion, l’émotion étant à son comble. «Le but de la soirée n’était pas de trouver immédiatement la solution, mais d’entendre et écouter», a-t-il ajouté.

Il semble qu’à la suite de la rencontre, une approche se dessine pour satisfaire les mécontents, ce qui aura des coûts évidemment. Le conseil devra adopter par résolution sa décision officielle le 7 septembre prochain.

«C’est sûr que c’est un mauvais «timing» avec les élections municipales qui s’en viennent. On devrait amener une solution et le prochain conseil décidera de la suite. Ils peuvent renverser une résolution», a ajouté le maire Bérubé. Officiellement, deux des cinq conseillers de Saint-Pacôme ont annoncé qu’ils ne se représentaient pas, tout comme le maire.