Tournoi de golf-bénéfice de La Fondation: un très grand succès pour la 18e édition

La Fondation des services de santé de la MRC de L’Islet, en collaboration avec Promutuel Montmagny-L’Islet, est fière d’annoncer que la 18e édition de son tournoi de golf-bénéfice a atteint les objectifs financiers fixés. Cet événement s’est tenu le 16 août dernier au Club de golf de Trois-Saumons à Saint-Jean-Port-Joli où 92 golfeurs ont pris le départ.

Cet événement a permis d’amasser 24 500 $. Ces argents serviront à acquérir différents équipements pour le CLSC de Saint-Pamphile, le Centre d’hébergement de Saint-Eugène et le CLSC et Centre d’hébergement de Saint-Jean-Port-Joli tels que, thermomètre électronique, équipements d’ergothérapie, fauteuils roulants, saturomètres et tensiomètres portatifs pour les soins à domicile. De plus, des montants ont été prévus pour des aménagements extérieurs aux Centre ce jour de Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli qui accueillent hebdomadairement des personnes qui sont à domicile.

Madame Chantale Caron, présidente d’honneur du 18e tournoi-bénéfice, a déclaré : « C’est un honneur d’avoir été choisie « Personnalité coup de cœur » pour cet événement et je suis très heureuse des résultats financiers qui vont permettre de répondre aux besoins dans le secteur de la santé pour les personnes d’ici. »

Pour la Fondation, les montants amassés par les tournois de golf au cours des 18 dernières années ont été au-delà de 450 000 $ qui auront été investis pour l’acquisition de matériel et d’équipements spécialisés pour les établissements de santé du territoire de la MRC de L’Islet dont les usagers bénéficient.

La Fondation désire rappeler qu’il est possible de donner en tout temps durant l’année en visitant le site Web fondationsantelislet.com. Les dons spontanés, in memoriam et les legs testamentaires sont autant de façons de contribuer à la mission de l’organisme et permettront de faire une différence pour la population de la MRC de L’Islet.

Source : Promutuel Montmagny-L’Islet