Conférence sur l’accompagnement en fin de vie

Une conférence ayant pour thème L’accompagnement en fin de vie aura lieu le 8 octobre prochain à 19 h à la salle Gérard-Ouellet de Saint-Jean-Port-Joli. Des explications seront données sur l’accompagnement des personnes en fin de vie, les choix offerts et leur déroulement.

Trois intervenantes du milieu animeront cette conférence, soit : Marie-Claude Bois, intervenante sociale; Érika Gaudreault, intervenante sociale et coordonnatrice clinique de soins à domicile et Nathalie Gauvin, infirmière à domicile. Cette soirée est organisée par la Fondation des services de santé de la MRC de L’Islet qui vous invite à y assister. Et c’est gratuit!

Source : Fondation des services de santé de la MRC de L’Islet