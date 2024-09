Conférences matinales pour les 50 ans et plus

La Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière poursuit ses conférences matinales grâce à l’appui financier du programme Nouveaux Horizons pour les aînés.

La prochaine conférence aura lieu le mardi 17 septembre prochain de 9 h à 10 h 30 à l’Auberge Cap Martin. Madame Louise Fortin, directrice générale de Services Kam Aide, y présentera les services offerts par son organisme en matière d’aide domestique et d’assistance aux soins de la personne. Elle sera accompagnée de Véronique Bélec, travailleuse de milieu, et de Sylvie Potvin, membre du Comité proches aidants Kamouraska.

La conférence est proposée au coût de 10 $, et inclut le déjeuner. On doit s’inscrire au plus tard le vendredi précédant la conférence, au 418 856-3192, ou par courriel à agentdev@ste-anne-de-la-pocatiere.com. Le nombre de places est limité à 30.

Source : Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière