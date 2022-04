Conférence-voyage sur les randonnées dans l’Ouest canadien

Pierre-Luc Côté est un grand voyageur et le concepteur du blogue « Explorer la planète ». Il présentera une conférence-voyage sur son voyage de deux mois dans l’Ouest canadien à bord d’une « van » au cours duquel il a fait une cinquantaine de randonnées.

S’il a parcouru des sentiers plus classiques dans les parcs du Lac Louise, de Banff et de Jasper, il est également allé découvrir des coins moins fréquentés dans les parcs de Peter Lougheed, de Kootenay et de Yoho. Il rapporte de nombreuses photos des paysages montagneux, des lacs de couleur émeraude et de la faune locale.

La conférence-voyage sera présentée à la Microbrasserie la Baleine endiablée de Rivière-Ouelle le lundi 25 avril à 19 h 30 au coût de 13,05 $ plus taxes. Site web de Explorer la planète : www.explorerlaplanete.com.

Source : Pierre-Luc Côté