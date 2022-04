Développement économique La Pocatière actif sur plusieurs fronts

Lors de son assemblée générale annuelle tenue mardi dernier, l’organisme Développement économique La Pocatière (DELP) a rapporté avoir été actif sur plusieurs fronts des volets du développement industriel et commercial de La Pocatière et Sainte-Anne-de-la-Pocatière.

Sur le plan industriel, les efforts d’attraction d’entreprises au sein des espaces industriels ont porté ses fruits. « On parle de plusieurs démarches, coups de téléphone et de vigies d’opportunités d’affaires. Le maire-président (Vincent Bérubé) a donné un ton résolument économique à son mandat », indiquait le directeur Joël Bourque.

Une entreprise cliente de Solutions Novika a fait l’acquisition d’un terrain dans le parc de l’Innovation où elle y érigera un centre de recherche à l’été 2022. Dans le nouveau parc Charles-Eugène-Bouchard, DELP est à finaliser les démarches en vue de la vente de terrains à deux entreprises qui devraient y ériger un bâtiment industriel d’ici la fin de l’année. Une entente a été signée avec une entreprise nouvellement formée en vue de la construction d’un troisième bâtiment industriel locatif, également.

Sur le plan commercial, l’effort — et l’argent — a été mis sur la promotion dans le contexte de l’essoufflement pandémique. Diverses initiatives ont été menées, dont une promotion commerciale, des vidéos, un rallye de la rentrée étudiante et plus.

Le leadership sur la scène régionale s’est poursuivi avec la continuité de la gestion du projet d’Espace d’accélération et de croissance du Bas-Saint-Laurent. « C’est une forme de fierté de se voir confier ce mandat à déploiement régional. On ne touche pas à la gouvernance, on est fiduciaire. On embauche les ressources nécessaires. C’est donc une belle reconnaissance et ça nous permet d’être près des acteurs du milieu », ajoutait M. Bourque.

L’exercice financier pour la dernière année indique un bénéfice de 19 000 $.