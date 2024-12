Congé de TPS : Bernard Généreux dénonce des mesures « électoralistes »

À compter du 14 décembre prochain, le gouvernement fédéral accordera un congé de taxe à tous les Canadiens, ce qui se matérialisera par une exemption de la TPS/TVH dans tout le pays sur certains produits. La majorité des Canadiens recevront également 250 $ chacun dès le début du printemps 2025. Pour le député de Montmagny–L’Islet–Kamouraska–Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, cette annonce creusera le déficit du pays d’une manière irresponsable, et n’est que la représentation d’une vaine tentative d’acheter l’électorat au moment où les conservateurs ont pratiquement 20 points d’avance sur les libéraux.

« C’est un total de 6,1 milliards de dollars littéralement jetés par les fenêtres! Imaginez, 250 $ net par personne. Cela signifie qu’une famille qui gagne 300 000 $ brut recevra 500 $. On repassera pour la définition de la classe moyenne! De plus, les aînés sont exclus de cette aide, alors que ce sont eux qui en auraient le plus besoin. Des décisions comme celle-ci feront grimper le déficit de façon insoutenable! », déclare-t-il au Placoteux.

Les Canadiens n’auront donc aucune taxe à payer à l’achat d’aliments préparés tels que les plateaux de légumes, les repas, salades et sandwichs. Le congé s’appliquera également aux repas au restaurant, que ce soit en salle, à emporter ou livrés, ainsi qu’aux collations comme les croustilles, bonbons et barres tendres. Les boissons alcoolisées, y compris la bière, le vin, le cidre, et celles contenant moins de 7 % d’alcool seront également exemptées. En outre, le congé de taxe couvrira les vêtements et les chaussures pour enfants, ainsi que les sièges d’auto et les couches. Les jeux pour enfants, les livres, les journaux imprimés, les casse-tête pour tous les âges et les sapins de Noël feront aussi partie de cette exonération.

« Notre gouvernement ne peut pas fixer les prix, mais nous pouvons remettre plus d’argent dans les poches des Canadiens, en particulier les travailleurs canadiens. Grâce au congé de taxe et à la Remise pour les travailleurs canadiens, nous veillons à ce que vous puissiez vous procurer ce dont vous avez besoin, et économiser pour ce que vous souhaitez acheter », a déclaré le premier ministre Justin Trudeau au sujet de ces nouvelles mesures.

Le chef du Bloc Québécois Yves-François Blanchet a quant à lui abondé dans le même sens que Bernard Généreux. « On n’est pas contre l’amélioration du pouvoir d’achat des Québécois et des Canadiens : on n’arrête pas de la demander! Mais avouons tous que le procédé est grossier. À quelques mois d’une élection, une distribution aussi énorme d’argent à un nombre aussi élevé de gens, c’est électoral, seulement électoral. Et en agissant ainsi, non seulement Justin Trudeau révèle-t-il qu’il ne fait pas la distinction entre l’État et son parti, mais pire, il laisse lamentablement tomber les gens qui ont le plus besoin d’aide, les retraités, les étudiants et les bénéficiaires de la sécurité du revenu, au profit des plus riches de la société canadienne. »

Grève à Postes Canada

Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) ayant déclenché une grève nationale le vendredi 15 novembre dernier, les services de Postes Canada sont affectés dans tout le pays. Selon le ministre fédéral du Travail Steven MacKinnon, le gouvernement fédéral n’entrevoit pas une fin rapide de la grève à Postes Canada, même s’il assure que les négociations se poursuivent chaque jour. Pour Bernard Généreux, une conclusion positive du conflit est fortement souhaitable.

Cette grève a entraîné l’arrêt des activités de Postes Canada, ce qui touche des millions de personnes ainsi que de nombreuses entreprises partout au pays. « Je suis très préoccupé par l’impact de la grève de Postes Canada, particulièrement à l’approche de la période des Fêtes, un moment crucial pour tous. Il est impératif que toutes les parties reprennent les négociations de bonne foi afin de parvenir à une entente à la table des négociations, et ainsi éviter de nouvelles perturbations. J’espère une résolution rapide et satisfaisante de ce conflit », a conclu le député local.