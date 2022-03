Construction Langis Normand acquiert Renaud Normand Inc.

Construction Langis Normand Inc. est fière d’acquérir la compagnie de construction Renaud Normand Inc. Grâce à cette acquisition, l’organisation obtient de nombreux équipements et l’ajout de personnel.

Cet achat permettra de desservir plus de clients dans la région de la Côte-du-Sud dans le secteur résidentiel, commercial et institutionnel. Renaud Normand Inc., bien connu par la population de L’Islet, a œuvré dans le milieu de construction depuis plus de 40 ans.

Depuis son acquisition par René Cloutier et François Bélanger-Cloutier en 2016, Construction Langis Normand Inc. ne cesse d’accroître ses activités. Comptant désormais plus de 20 employés, l’entreprise souhaite devenir un pilier de son domaine dans la région.

Les nouveaux propriétaires conserveront la même philosophie de l’entreprise. En effet, celle-ci a fonctionné pendant des décennies. À noter que Langis et Renaud sont frères et sont fiers d’avoir réuni ces deux entités.

Source : Construction Langis Normand