Publication du rapport annuel de la TREMBSL

Fondée en mai 2019, la TREMBSL regroupe les huit préfets et préfètes des MRC (Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata, Les Basques, Rimouski-Neigette, La Mitis, La Matapédia et La Matanie), ainsi que les dix maires et mairesses des cités régionales (Rimouski, Rivière-du-Loup et Matane) et des villes de centralité (Amqui, Mont-Joli, Trois-Pistoles, Témiscouata-sur-le-Lac, Dégelis, Saint-Pascal et La Pocatière).