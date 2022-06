Construire des logis pour les insectes

Le projet peut sembler inusité. Pourtant, les élèves de la classe de persévérance en continu (CPC) de l’École secondaire de La Rencontre ont bel et bien construit ce que plusieurs n’oseraient certainement jamais faire : des logis pour les insectes ! Le tout prend actuellement l’allure d’une forme de « complexe hôtelier pyramidal » dans le Parc de la Fraternité de Saint-Pamphile.

Les trois structures n’ont rien d’un Hilton, mais pour différentes espèces d’insectes comme les abeilles, les coccinelles, les mouches, les papillons, les scarabées et bien d’autres, elles se rapprochent certainement d’un établissement cinq étoiles. Branchages, cocottes, écorces, mousses et bien d’autres matériaux naturels de la sorte meublent les espaces de la structure composée entièrement de bois recyclé. Bref, un projet clé en main réalisé pour une fraction du prix et dont les services rendus s’annoncent prometteurs.

« L’idée est partie du cours de sciences. Les insectes étaient au programme et on venait tout juste de terminer un autre projet de bacs à jardinage. Les élèves se questionnaient comment ils pouvaient aider les plantes à grandir dans les bacs et ils ont fini par comprendre que les insectes avaient un rôle important à jouer dans leur croissance », résume Karina Bilodeau, enseignante à la CPC.

Les bons services écologiques rendus par les insectes sont de plus en plus au cœur d’initiatives populaires. Tout le mois de mai, nombreux sont maintenant les propriétaires de résidences qui retardent la tonte de leur pelouse pour permettre aux insectes pollinisateurs de butiner d’un pissenlit à l’autre. Le « complexe hôtelier » de la CPC va toutefois plus loin. S’il vise d’un côté à attirer des insectes dans ses « hôtels », il doit aussi permettre d’en accueillir d’autres qui travailleront à l’aération du sol ou à la décomposition des matières organiques. Placer ces logis au Parc de la Fraternité, tout juste à côté des jardins communautaires aménagés par le même groupe d’élèves, allait donc de soi.

« Les élèves ont rédigé eux-mêmes la lettre au conseil municipal dans laquelle ils demandaient la permission d’y installer les “hôtels” à insectes. Une résolution a été adoptée et une communication nous a été envoyée pour nous confirmer qu’il n’y avait pas de problèmes à procéder », poursuit Karina.

Installation

L’installation du « complexe hôtelier » a été complétée le 14 juin dernier. Un panneau d’interprétation accompagne le tout avec des explications sur le rôle des insectes et la description des composantes de chacun des logis. À quelques jours des vacances estivales, Jeffrey Gauthier, élève au sein de la CPC, gardait encore un très beau souvenir de ce projet.

« J’ai aimé tout ce qui touchait le dessin et l’architecture. On avait chacun notre hôtel à faire et on choisissait tous comment on souhaitait l’occuper, avec quel matériel. C’était super, j’ai adoré ! »