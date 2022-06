Le Club de golf Saint-Pacôme a maintenant son défibrillateur

Les golfeurs du Club de golf Saint-Pacôme disposent désormais d’une police d’assurance supplémentaire. Un défibrillateur est maintenant disponible en tout temps sur le site du Club, gracieuseté du Dr. Gaétan Lévesque, président d’honneur des festivités du 50 e anniversaire et de M. Tommy Chouinard, paramédic et propriétaire d’Ambulance Chouinard à La Pocatière.

Golfeur habitué au Club de golf Saint-Pacôme depuis maintenant quelques années, Tommy Chouinard avait l’habitude de traîner son propre défibrillateur les jours de tournoi, au cas où un malaise pourrait survenir. « Une personne en arrêt cardio-respiratoire, si des manœuvres ne sont pas faites rapidement, après six minutes on parle de mort cérébrale et après dix minutes, on parle d’une mort pratiquement irréversible », résume-t-il.