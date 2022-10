Conte musical, rallye des Légendes et concours de citrouilles décorées au Jardin floral de La Pocatière

Le vendredi 28 octobre à 19 h, le Jardin floral accueille Marie-Claude Ouellet et Vincent Lacroix pour le conte musical Le coffre au trésor de Saint-Denis. Par la suite, le rallye des légendes invite petits et grands à tourner la roue des légendes et à retrouver avec leur lampe de poche des images de légendes cachées dans le Jardin floral. Une surprise est remise aux enfants chaque fois qu’ils trouvent une légende. Apportez votre lampe de poche pour ne rien manquer de l’histoire. Surprises et frissons garantis. Destinée au public familial, l’activité est d’une durée de 1 h 30. Inscription recommandée.