Performance musique projection au Centre d’art

Nouvellement établi dans la région du Bas-Saint-Laurent et résidant à Sainte-Hélène-de-Kamouraska, Rémi Leclerc, initiateur du projet Allochtone (CD Allochtone paru sous l’étiquette Tour de bras en 2014), réitère l’aventure sonore en réunissant une nouvelle assemblée de prolifiques sculpteurs de l’invisible.

Profitant d’une situation géographique foisonnante en création artistique, la prochaine concoction imaginée est d’abord née d’une heureuse complicité avec André Pelletier, pianiste et improvisateur talentueux.

Alexandre Dubuc et Cathy Heyden, compagnons de la première heure, répondent présent à l’appel. Se joignent au groupe Robin Servant, accordéoniste et tripatouilleur de machines, et Olivier D’Amours, guitariste aux multiples facettes, des habitués de la scène musicale actuelle.