Michel Tremblay à l’honneur à la Salle André-Gagnon

La Corporation régionale de la Salle André-Gagnon de La Pocatière et Hydro-Québec présentent la Ligue nationale d’improvisation (LNI) s’attaque aux classiques, le mercredi 19 octobre à 20 h.

Chaque représentation de La LNI s’attaque aux classiques met en lumière un artiste majeur de la dramaturgie par une formule en deux temps.

D’abord, rencontre avec l’univers de l’auteur : Alexandre Cadieux et François-Étienne Paré placent l’œuvre dans son contexte, la décortiquent et invitent trois comédiens à en expérimenter les paramètres par de brèves improvisations. Du même coup, le public sera au fait et comprendra les défis que doivent relever les comédiens.

À cela s’ajoute évidemment toute la spontanéité du jeu de la LNI. Puis, l’ultime défi : accompagnée d’une trame sonore créée en direct par un musicien ainsi que d’éclairages improvisés, l’équipe doit plonger dans une création spontanée de 30 minutes, dans le plus grand respect de l’œuvre explorée, au point où le public aura l’impression de découvrir une pièce perdue et retrouvée.

Les billets sont disponibles au www.salleandregagnon.com, au 1 866 908-9090 et chez Métro Plus Lebel de La Pocatière.