Continuité et renouveau au Kamouraska 

Si Vincent Bérubé a réussi à faire élire la majorité de son équipe à La Pocatière, il composera avec un nouveau venu, Denis Miville, représentant de Saint-Onésime. L’homme s’était opposé au regroupement, notamment en déposant une pétition demandant un référendum sur la question. D’ailleurs, c’est fort probablement cette grogne populaire à Saint-Onésime qui aura eu raison de l’ancienne mairesse, Cathy Fontaine, la seule candidate de l’équipe Vincent Bérubé qui n’a pas réussi à se faire élire.

Au lendemain de l’élection, Vincent Bérubé a tenu à la remercier « Une personne brillante, engagée, et profondément attachée à son secteur de Saint-Onésime-d’Ixworth ainsi qu’aux défis de sa communauté, que j’ai eu la chance de mieux connaître au cours des deux dernières années. »

Vincent Bérubé a aussi tenu à remercier l’ensemble des candidats qui se sont présentés aux élections municipales à La Pocatière. « Comme tous les autres candidats et candidates à travers le Québec, qui ont choisi de s’impliquer dans leur communauté, votre volonté de vous engager pour le bien-être de vos concitoyens est admirable. Félicitations à vous tous ! », a -t-il commenté au terme de l’exercice.

Le premier conseil municipal de la nouvelle grande Ville de La Pocatière, est donc formé du maire, Vincent Bérubé, Denis Miville (Saint-Onésime), Jean-François Pelletier et Natasha Pelletier (Sainte-Anne-de-La-Pocatière), Émilie Dionne, Maxime Paradis et Denis Lévesque (La Pocatière). « Un mandat de quatre ans nous attend, rempli de travail important pour mettre en place cette nouvelle ville, et réaliser de nombreux projets porteurs pour notre communauté », a-t-il conclu.

Mont-Carmel

À Mont-Carmel, les citoyens ont décidé qu’un changement était nécessaire. Un vent nouveau souffle, alors que le maire Denis Lévesque, élu sans opposition et qui a déjà occupé ce poste, a réussi à faire élire l’ensemble de son équipe (Mont-Carmel en confiance). Outre ce dernier, le nouveau conseil est donc composé de Mélanie Lévesque, Diane Rancourt, Josée-Ann Dumais, Louis Lahaye-Roy, Julie St-Pierre et Jimmy Paquet-Cormier.

Saint-Gabriel-Lalemant

À Saint-Gabriel-Lalemant, seule municipalité où des élections avaient lieu au poste de maire, Gilles DesRosiers, qui occupait déjà ce poste, a été réélu avec 217 votes, soit une proportion de 65,76 %. Son plus proche rival, Evans Gagnon, en a récolté 23,94 %, alors qu’Alain D’Anjou est arrivé en troisième place avec 10,30 %. Le taux de participation à Saint-Gabriel-Lalemant a atteint 55,12 %.