Nancy Dubé, première femme à la préfecture de la MRC de Kamouraska

Lundi 3 novembre, 13 h, salle du conseil des maires de la MRC de Kamouraska. L’atmosphère est fébrile. D’un côté, le préfet sortant Sylvain Roy, et de l’autre, l’aspirante au poste Nancy Dubé. Au terme d’une trentaine de minutes à lire les résultats de chacun de 95 bureaux de scrutin de l’ensemble des municipalités, la directrice générale de la MRC a déclaré Nancy Dubé élue avec 74 % des voix, soit 3416, contre 1223 pour Sylvain Roy, un pourcentage de 26 %. Le taux de participation est de 26,87 %.

« Je suis très heureuse, je suis émue, fébrile, dépassée même un peu par le soutien que j’ai eu de la part des maires, mairesses, des gens dans le milieu. C’est tellement une belle vague d’amour », commentait Nancy Dubé, visiblement ravie. Celle qui a mené une campagne très active a affirmé avoir adoré l’expérience. « Lorsque j’étais à la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet, j’étais très impliquée dans le développement, j’allais rencontrer les gens, j’ai voulu continuer ainsi. J’ai fait une campagne terrain, je suis allé voir les jeunes comme les plus âgés. Les gens ont cru à mon potentiel », poursuit-elle.

Maintenant que la population s’est exprimée en sa faveur, Nancy Dubé devra se mettre au travail pour la réalisation de ses nombreux engagements. « On a beaucoup de choses à faire, à rattraper aussi. Nous avons besoin d’un plan stratégique, notamment sur la question de la démographie. Le taux de vitalité économique de notre région est très bas, à -3,8 %, alors il faudrait s’attaquer à l’attractivité de notre région, la faire connaître et la faire briller davantage », affirme la stratège en communications.

« J’ai 30 ans de métier en tant que telle, et j’ai bien l’intention de m’en servir. J’ai envie de remettre la MRC de Kamouraska sur la map, et de montrer tous ses attraits, la rendre encore plus dynamique, je veux qu’on soit au-devant de la parade, et non la suivre », dit-elle, remerciant des électeurs « quasiment plus convaincus que moi. J’ai beaucoup de pain sur la planche, laissez-moi un peu de temps, vous ne serez pas déçus. »

Sylvain Roy accepte le résultat

Au fur et à mesure que les résultats étaient lus, la plupart du temps en faveur de Mme Dubé, Sylvain Roy notait les chiffres, le regard sérieux. Lorsque les résultats ont été confirmés, il a salué l’exercice. « La démocratie s’est exprimée. On ne peut pas demander mieux. Je n’ai pas fait une grosse campagne, c’est sûr, j’étais en poste. Mais je suis content d’avoir eu un beau mandat de quatre ans dans la fonction élective la plus élevée du territoire. Je ne peux pas être fâché contre ça. Le roi est mort, vive le roi ! »

De son mandat à la MRC, il dira être très fier d’avoir pu amorcer tout le développement de l’éolien. « C’était mon but que le Kamouraska s’enrichisse avec un revenu autonome garanti et fiable. Maintenant que c’est en route, je sais que ça ne peut pas s’arrêter. C’est parti, les fruits vont arriver durant le mandat de Nancy. »

L’homme de 63 ans de Saint-Joseph-de-Kamouraska affirme qu’il pendra une période de repos. « Ma forêt m’a manqué. »