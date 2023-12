Contribuez à préserver et à mettre en valeur la Maison Chapais

L’Association patrimoniale de Saint-Denis-De La Bouteillerie (APSDB), gestionnaire de la Maison Chapais, a profité du mouvement caritatif mondial Mardi Je Donne pour lancer sa campagne de financement 2023.

Les dons sont essentiels à la réalisation de la mission de l’organisme, soit préserver et mettre en valeur le site de la Maison Chapais. Pour l’équipe de l’APSDB, plusieurs projets seront prochainement mis en chantier, notamment la préservation et la restauration du patrimoine bâti, comprenant la rénovation des galeries ceinturant le bâtiment bicentenaire ainsi que le développement d’activités éducatives et de mise en valeur.

Pour en savoir plus et pour donner, visitez le site maisonchapais.com. La Maison Chapais a été construite il y a près de 200 ans pour Jean-Charles Chapais, futur Père de la Confédération canadienne et fondateur de la paroisse de Saint-Denis-De La Bouteillerie.

Classée immeuble patrimonial par le gouvernement du Québec et désignée site historique national au fédéral, la Maison Chapais est aujourd’hui un musée et un lieu d’interprétation bien vivant.

Source : Maison Chapais