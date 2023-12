Le Radiothon défonce son objectif

Le Radiothon s’impose de plus en plus comme une activité de financement incontournable pour le Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima. À sa troisième édition, l’événement tenu le 10 décembre sur les ondes de la radio CHOX 97,5 a défoncé une fois de plus son objectif, fixé cette année à 50 000 $

. Avec 54 203,60 $ au chiffrier à 17 h 30, l’édition 2023, qui clôt par le fait même l’ensemble des événements spéciaux organisés pour le 40e anniversaire de la Fondation, est déjà le plus lucratif des trois éditions tenues à ce jour. « On a commencé en force avec un don anonyme de 5000 $ et la générosité des gens ne s’est pas démentie de tout l’après-midi. La campagne postale a aussi été très populaire et on attend encore d’autres enveloppes dans les prochains jours. Bref, le montant dévoilé risque encore de changer », a déclaré la directrice générale de la Fondation, Maryse Pelletier.

Partout au Kamouraska, des équipes de bénévoles placées à différents endroits stratégiques de Saint-Alexandre-de-Kamouraska, Saint-Pascal et La Pocatière ont amassé des dons auprès du public. À la radio CHOX 97,5, d’autres bénévoles prenaient les dons par téléphone pendant que l’animateur de l’émission, Richard Bossinotte, diffusait pour sa part des chansons de Noël achetées au préalable par des entreprises ou des individus de la région. Des témoignages de quatre personnes ayant reçu des soins à l’hôpital Notre-Dame-de-Fatima dans la dernière année ont aussi ponctué l’émission, faisant passer leur nombre à douze depuis la première édition du Radiothon.