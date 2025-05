Côte-du-Sud : le Parti Québécois en tête

À plus d’un an des élections provinciales prévues en octobre 2026, le Parti Québécois (PQ) s’impose déjà comme le grand favori dans la circonscription de Côte-du-Sud. Selon le site de projections électorales Québec 125, le PQ y détient actuellement 95 % des chances de l’emporter, et ce, même si le parti n’a pas encore désigné de candidat, bien que des rumeurs circulent.

Les plus récentes données montrent en effet le PQ en tête avec 32 % des intentions de vote dans Côte-du-Sud, suivi de la Coalition Avenir Québec (CAQ) à 25 %, du Parti conservateur du Québec (PCQ) à 22 %, du Parti libéral du Québec (PLQ) à 11 %, et de Québec solidaire (QS) à 8 %.

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, ce n’est pas Mathieu Rivest qui perd du terrain dans la région, puisque son niveau de soutien est demeuré stable à 25 % depuis mars. Ce sont plutôt les péquistes qui progressent, grimpant dans les intentions de vote, alors que le PCQ recule de deux points, que le PLQ perd un point, et que QS en gagne un.

Cette poussée péquiste en Côte-du-Sud reflète une tendance provinciale plus large. Le dernier sondage Léger indique que si des élections avaient eu lieu dans les derniers jours, 33 % des électeurs québécois auraient voté pour le Parti Québécois de Paul St-Pierre Plamondon, ce qui représente une augmentation de trois points depuis le 10 mars. Le PLQ de Marc Tanguay suit à 21 % (+2), la CAQ de François Legault chute quant à elle à 20 % (-4), le PCQ d’Éric Duhaime monte à 13 % (+1), tandis que QS, dirigé par Ruba Ghazal, recule à 12 % (-2).

Pour le PQ, le défi sera maintenant de trouver une candidature forte pour capitaliser sur cet élan dans Côte-du-Sud — une circonscription qui, jusqu’à présent, n’a jamais été acquise au parti souverainiste puisqu’en 2014, le Parti Québécois récoltait 19,1 %, 10,1 % en 2018, et 12,8 % en 2022.